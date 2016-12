Sprinters. Los niños de Colonia Dignidad, de Lola Larra

Publicidad

Ya está en librerías Sprinters. Los niños de Colonia Dignidad (Hueders), una historia que transita de la ficción a la no ficción, que se lee como un viaje a los abismos del mal y que, como todas las obras sobre la vileza humana, plantea preguntas incómodas sobre la indolencia y la complicidad.

Una joven periodista, hija de exiliados, regresa a Chile para escribir el guión de una película sobre Colonia Dignidad. Es una historia sobre la que recién se está levantando el manto de impunidad que permitió que, durante décadas, operara en ese enclave alemán un régimen casi feudal.

Poco a poco, a medida que avanza en su investigación, la narradora conoce a una colona que la llevará por un camino insospechado, donde están las huellas de Paul Schäfer y de los agentes de la dictadura militar, pero donde sobre todo se pesquisa el rastro de un niño que murió durante una jornada de cacería.

¿Quién disparó la bala que perforó la cabeza del pequeño Hartmut?

Alrededor de ese enigma, y nutriéndose de declaraciones judiciales, archivos de la policía y notas de prensa, Lola Larra hace que el lector transite con la más absoluta naturalidad de la ficción a la no ficción, en una historia fascinante, que se lee como un viaje a los abismos del mal. Y como todas las grandes obras sobre la vileza humana, Sprinters plantea preguntas incómodas sobre la indolencia –o derechamente, la complicidad– de todos los que prefieren no ver y no saber que un poco mas allá de sus fronteras campeaba el horror y su reverso: la vulgaridad y la estupidez humana.

Descarga desde este link un extracto de Sprinters. Los niños de Colonia Dignidad (PDF), por cortesía de Hueders.

Sprinters. Los niños de Colonia Dignidad

Lola Larra

Hueders, 2016

272 p. — Ref. $14.000