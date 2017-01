Dealer: Los libros de la semana

Publicidad

Las recomendaciones del editor para esta semana.

Crónica roja (Catalonia / Periodismo UDP), de Rodrigo Fluxá. Crónica roja reúne los mejores reportajes policiales del periodista chileno Rodrigo Fluxá. Aquí están las historias más completas y profundas sobre Sergio Jadue, el marido de Viviana Haeger, la verdad de Érika Olivera, el fantasioso Victorino Arrepol del caso Caval, el impresionante derrotero del caso Hijitus, los últimos días de Eduardo Bonvallet, un fantasmal asaltante de bancos, el martillero que al saberse moribundo decidió dar un golpe y desató el caso Penta. También una serie de investigaciones en torno de crímenes y procedimientos judiciales que revelan un Chile gris e incómodo de ver: defensores y fiscales en una chancadora de carne humana, gendarmes que se suicidan en la soledad de sus garitas, un vendedor de películas piratas que no debía estar en la cárcel que se incendió, hombres violentos y mujeres en problemas. Aquí están las profundas y minuciosas indagaciones que han convertido a Rodrigo Fluxá en uno de los profesionales más premiados del país. (ref. $17.000)



Las vocales del verano (Literatura Random House), de Antonia Torres. Una mujer decide retirarse una temporada para meditar sobre su vida y escribir un texto del que nada sabemos. Para ello se va, en pleno invierno, a una antigua casa familiar en una playa sureña en la que cuando niña pasaba los veranos. Entregada al ocio y la contemplación del mar, piensa en algunos amores y en algunos muertos, especialmente en su padre y en la incierta historia común. Una mañana sale a caminar por el fantasmal balneario en busca de leña y conoce a un hombre que la lleva inusitadamente de vuelta a sus años de infancia, mientras que la niebla y el paisaje costero la conectan con pasados más remotos: la prehistoria indígena del sur de Chile, el inmemorial origen geológico de esos territorios imponentes. (ref. $10.000)



Incorruptos (Montacerdos), de Carolina Melys. Incorruptos son aquellos cuerpos que después de la muerte no se descomponen. Pero en estas historias siempre hay algo que está en proceso de corrupción: el cuerpo de un padre agonizante, el pasado, la inocencia, la infancia, el deseo y más cuerpos que se deterioran lentamente, dentro de un ataúd o afuera, en la calle, hombres y mujeres resignados ante un destino que parece inquebrantable. Los protagonistas de estos cinco cuentos se enfrentan, de una u otra forma, a la muerte, a la desintegración de las familias, al olvido. Niños que expían las culpas de sus mayores, militares en retiro que eluden el pasado tomando whisky, la religión como una salida imposible, la historia reciente de Chile como un murmullo incómodo. Incorruptos es el debut de Carolina Melys, quien por este libro obtuvo la Beca de Creación Literaria del CNCA en 2015. (ref. $10.000)



La juguetería de la naturaleza (Lumen), de Leonardo Sanhueza. En cada nuevo libro, la obra de Leonardo Sanhueza ha tomado rumbos inesperados, al huir de cualquier identidad definitiva y al revelar su carácter poliédrico en progreso. Sus variadas facetas parecen girar en torno a un núcleo en el que vibran las tensiones entre la realidad, la memoria y la imaginación. La juguetería de la naturaleza es un libro extraño y caleidoscópico en el que ciertos asuntos claves -los recuerdos, la historia, los sentimientos, la cultura popular, entre otros- protagonizan un pequeño teatro de invenciones o gabinete de curiosidades que los hace mostrar a la vez su horror y su belleza. Con este libro Leonardo Sanhueza se confirma, una vez más, como uno de los grandes poetas chilenos contemporáneos. (ref. $9.000)



Mi nueva canción chilena (Catalonia), de Ángel Parra. Estimada lectora, estimado lector: Es probable que al abrir las páginas de este libro te preguntes por qué Ángel Cereceda Parra, más conocido como Ángel Parra, se metió «en camisa de once varas». Esto a propósito de cómo fue que construí mi propia Nueva Canción Chilena. Nadie lo sabe ni lo sabrá; lo que yo cuente hoy pueden ser sueños, algo jamás vivido, y al mismo tiempo puede ser la verdad total. Lo dejaré a criterio de usted. En cualquier caso, tendrías toda la razón al plantearte esa pregunta. Al mismo tiempo, tu interrogante tiene variadas respuestas. Para comenzar, cada individuo que participó en aquellas memorables jornadas entre los años 1958 y 1973 tendrá una visión diferente, lo que me parece muy bien. Ejercicio democrático. Entonces, por el momento más vale que me quede en silencio y no dé ninguna respuesta. Lo que sí puedo adelantar es que fueron muchos los pretendientes a instalarse en la corriente de la Nueva Canción Chilena y pocos los elegidos. Los silencios en música son muy valiosos. Mi consejo es que leas hasta el final y lo discutas con tu almohada. Después de esa reflexión recién comprenderás por qué me metí en este berenjenal. (ref. $10.000)



Vicentico (Ediciones B), de Eduardo Fabregat. Se ha escrito bastante sobre Los Fabulosos Cadillacs, pero nunca hasta ahora se había puesto el foco en su cantante, dueño de una carrera solista pacientemente construida y con varios hitos en su haber. En base a entrevistas propias, un pormenorizado rastreo del archivo y el análisis de una carrera llena de matices, Eduardo Fabregat reconstruye esa historia, que va más allá de lo musical y que hace al retrato de un artista que hizo de la libertad su único norte: discos, películas, encuentros con músicos de todo estilo, concier­tos, premios y giras, en el recorrido de un soldado de la canción que es mucho más que un hacedor de hits para varias generaciones. (ref. $14.000)



The Night (Alfaguara), de Rodrigo Blanco Calderón. Caracas 2010. La crisis energética es aprovechada por el gobierno revolucionario para decretar cortes eléctricos que, durante horas, funden a negro todo el país. En esos lapsos de tiempo, Venezuela parece retroceder en la historia hacia una nueva Edad de Piedra que se filtra por todas las rendijas. En medio de esta atmósfera, dos amigos, un escritor frustrado y un psiquiatra acostumbrado a involucrarse en la vida de sus pacientes, conversan sobre una serie de crímenes ocurridos en el último año. Pedro Álamo, otro de los personajes de esta novela polifónica, busca obsesivamente en los juegos de palabras -los que crea y los que sueña de su admirado Darío Lancini- la clave para entender el desquiciado mundo en el que vive. Como si buscara convertir la realidad en algo diferente cambiando el orden de los elementos que la forman, intentando encontrar así su exacto significado. Literatura, rock, sueños, violencia, política, amor, ausencias y miedos se entremezclan en la mente de los protagonistas. Abren laberintos, crean encrucijadas y producen cortocircuitos vitales. Con esta historia en la que todo parece caminar al borde del delirio. Donde la Venezuela actual se ve reflejada en un espejo atravesado por sombras apocalípticas y sus habitantes se enfrentan al destino que les aguarda inexorable; sea este el cumplimiento de sus obsesiones o la muerte. (ref. $12.000)