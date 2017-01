Dealer: Los libros de la semana

Publicidad

Las recomendaciones del editor para esta semana.

Deslizamientos. Crónicas y ensayos (Ediciones UDP), de Álvaro Bisama. Con sus crónicas y ensayos escritos a lo largo de los últimos 15 años, Álvaro Bisama se ha instalado en la primera fila de ese notable grupo de escritores que, en opinión de Nicanor Parra, ha convertido al Chile país de poetas en un país de cronistas. Irreductible y lúcido, Bisama domina un abanico amplio de registros, culturas y territorios –underground, pop, música, cine, literatura–, resultando siempre inesperados sus intereses, sorprendentes sus enfoques. No en vano el estricto crítico mexicano Cristopher Domínguez Michael lo catalogó como «el más singular entre los narradores chilenos». (ref. $15.000)



Mike Tyson. Toda la verdad (Duomo Ediciones), de Mike Tyson y Larry Sloman. «A veces me odio. Detesto mi vida y siento que no merezco nada. Nunca quise ser Iron Mike. Odiaba a ese hombre. Pero es el hombre en el que tuve que convertirme para sobrevivir». El boxeo, para Tyson, fue siempre una cuestión de vida o muerte. Creció sin un padre, rodeado por personas que le expresaban su amor con golpes y en un entorno callejero en el que era blanco de las burlas de los chicos mayores. Pero pudo encontrar, gracias al boxeo, la vía de escape que le permitió ser, con solo veinte años, campeón mundial de peso pesado y no, en cambio, un delincuente juvenil. Pero ser campeón le trajo, con el tiempo, problemas. Tantos, que Tyson terminó yendo a la cárcel, de donde salió con un único deseo: el de escribir sus memorias y dar forma a una biografía marcada no solo por la miseria y el boxeo, sino también por la fama, por el dinero, por las drogas y las mujeres, todo eso que constituye la trayectoria de Tyson, la biografía de un hombre, de una leyenda dentro y fuera del ring. (ref. $18.000)



Mi vida después y otros textos (Reservoir Books), de Lola Arias. Escritas e interpretadas a lo largo de varios años, Mi vida después, El año en que nací y Melancolía y manifestaciones integran, sin embargo, una trilogía que parte de una misma idea: hijos que reconstruyen la vida de sus padres con fotos, films, cartas y recuerdos. En estas obras hermanas, Lola Arias consigue, con las piezas del desguace emotivo del pasado familiar, que los protagonistas reescriban los años setenta en la Argentina y en Chile, ya como documento político, ya como crónica social o diario íntimo, lúcido y originalísimo. La autora despliega su método teatral y problematiza el relato coral de la Historia en obras que transforman la biografía de sus actores y, al mismo tiempo, el mundo que documentan. (ref. $12.000)



¿Quién domina el mundo? (Ediciones B), de Noam Chomsky. ¿Quién domina el mundo?, encarnizado, implacable y meticulosamente documentado, proporciona la explicación indispensable de los conflictos y peligros clave de nuestro tiempo que siempre se espera de Noam Chomsky. (ref. $14.000)



La puta diabla (Emecé), de Fito Páez. Fito Páez en La Puta Diabla utiliza todos los recursos a su alcance (novela epistolar, poesía dramática, comedia) para construir una lengua compleja e intensa, siempre supeditada a la acción. (ref. $11.000)