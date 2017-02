Dealer: Los libros de la semana

Publicidad

Las recomendaciones del editor para esta semana.

Shanzhai, el arte de la falsificación y la deconstrucción en China (Caja Negra), de Byung-Chul Han. “Shanzhai” es un neologismo chino que refiere a la apropiación de una forma o una idea, desestimando su estatus de originalidad. Un shanzhai es un fake, una copia pirata, una parodia. Aplicado en un principio a las falsificaciones de productos electrónicos y marcas de ropa, este concepto hoy abarca todos los terrenos de la vida en China: hay arquitectura shanzhai, comida shanzhai, diputados shanzhai y hasta estrellas del espectáculo shanzhai. En tanto su atractivo radica precisamente en la variación funcional e ingeniosa, son mucho más que meras falsificaciones baratas. No pretenden engañar a nadie. Su capacidad de innovación, que es innegable, no se define por el genio o la creación ex nihilo, sino por ser parte de un proceso anónimo y continuado de combinación y mutación. A partir de la elaboración de este y de otros conceptos presentes en la larga tradición del arte chino así como en el budismo o el taoísmo, el teórico cultural Byung-Chul Han nos revela en este lúcido ensayo algunas claves para comprender los diferentes posicionamientos de Oriente y Occidente frente a problemáticas contemporáneas tales como las leyes de propiedad intelectual, la conservación patrimonial o la clonación. A la creencia occidental en la inmutabilidad y la permanencia de la sustancia, se corresponde una noción de autoría y originalidad: el ser es igual a sí mismo y por ello toda reproducción tiene algo de demoníaco, que destruye la identidad y la pureza primarias. El pensamiento chino, en cambio, es deconstructivo desde sus comienzos, prescinde de toda idea de ser y esencia. Frente a la identidad, reivindica la diferencia transformadora; frente al ser, el camino. (ref. $14.500)



Poesía completa (Alfaguara), de Fogwill. Fogwill fue uno de los escritores más irreverentes de la literatura argentina de los últimos cuarenta años. Con una enorme ductilidad para navegar en una multiplicidad de géneros sin perder nada en el camino, su prosa densa y diáfana se las arregló siempre para inmiscuirse no solo en la vida cotidiana y política, sino también en cada uno de los intersticios donde el poder acecha. Si sus cuentos y novelas diseccionaron el imaginario de la clase media argentina, su poesía nos ofrece un espacio de mayor serenidad e introspección, que lo acompañó desde su adolescencia, pasando por la fundación de la editorial Tierra Baldía -búnker poético desde el cual dio a conocer a autores tan significativos como Osvaldo Lamborghini y Néstor Perlongher- hasta la publicación de sus propios libros de poesía. Este volumen reúne, por primera vez, toda su obra poética e incluye, además, Gente muy fea, libro inédito cuyo nombre parece condensar, de una vez y para siempre, toda la fuerza arrasadora de su escritura. Una mirada impiadosa pero serena, brillante pero reflexiva, que confirma a Fogwill como el más grande traficante de saberes hacia la literatura. (ref. $16.000)



Diario de Oriente. Unión Soviética, China e India (Ediciones UACh), de Luis Oyarzún. La recuperación de Diario de Oriente por las Ediciones de la Universidad Austral de Chile no es una exhumación bibliográfica. Es un documento de extraordinario valor que muestra las relaciones de la intelectualidad chilena con las ideologías dominantes del siglo XX, escrito por un pensador de una excepcional capacidad de análisis y clarividencia política, cuyos juicios nos alcanzan hasta hoy. Un espíritu crítico, para nada complaciente, capaz de reconocer logros objetivos en ordenamientos sociales radicalmente distintos a los que conoció por su origen y formación. Diario de Oriente es, por último, pero no menos, una pieza modélica del género memorialístico hispanoamericano, que adquiere autonomía como obra literaria respecto de su texto de origen, el Diario Íntimo, por cuanto supone una reelaboración profunda que enfatiza su carácter de diario de viaje. El libro de Luis Oyarzún cumple, finalmente, la mayor ambición de este género: descubrir, en el desplazamiento continuo, nuevos territorios para la ampliación de nuestra conciencia histórica. (ref. $11.500)



Oulipo, ejercicios de literatura potencial (Caja Negra), de R. Queneau, G. Perec, F. Le Lionnais, I. Calvino, H. Matthews y otros. Este libro reúne por primera vez en español una serie exhaustiva de textos producidos por los integrantes del Oulipo, el Taller de Literatura Potencial francés, fundado en 1960 por el escritor Raymond Queneau y el matemático François Le Lionnais, que continúa al día de hoy su actividad. Su objetivo, lúdico pero también científico, pasó siempre por estimular la creación de obras literarias utilizando técnicas de escritura basadas en restricciones (contraintes): el Oulipo inventa y rastrea procedimientos creativos, estructuras y limitaciones formales para producir textos que encuentran en esas restricciones una suerte de libertad. No se trata de un movimiento literario, ni de una escuela teórica, sino de un grupo o laboratorio de escritores cómplices, unidos por una búsqueda común: la de la literatura potencial. Definidos por ellos mismos como “ratas que construyen el laberinto del cual se proponen salir”, el Oulipo cuenta con miembros célebres de distintos países como Georges Perec (quien entregó la novela oulipiana por excelencia, La disparition, en la que, aplicando un lipograma, no aparece nunca la letra e), Italo Calvino, Harry Mathews, Paul Fournel, Jacques Roubaud, Marcel Bénabou, Eduardo Berti, y hasta Marcel Duchamp, y goza de una permanente renovación y de una asombrosa vitalidad. Con la inclusión de manifiestos, ensayos sobre la invención de nuevas restricciones, divertidos ejercicios literarios, y una caja de ideas con un listado de actividades aplicables a la escritura, este libro persigue la idea de vincular a los lectores con los aportes decisivos del Oulipo en el campo profuso de la llamada literatura experimental. (ref. $20.000)



La mujer de tu prójimo (Debate), de Gay Talese. La publicación en 1981 de La mujer de tu prójimo revolucionó la percepción de las costumbres sexuales de los estadounidenses y, por extensión, de Occidente. El ya clásico reportaje de Gay Talese aborda uno de los grandes temas de nuestro tiempo de forma magistral, sorprendente y reveladora. Talese se embarcó en una excepcional investigación de la revolución sexual del siglo XX, en la que podemos oír las voces de sus grandes protagonistas: desde partidarios de la censura y ciudadanos escandalizados, pasando por los propietarios de salones de masajes, hasta el fundador de la revista Playboy, Hugh Hefner. Historias de primera mano en las que el autor compromete su intimidad en más de una ocasión con el fin de explotar el cambiante paisaje sexual y moral en los años posteriores a la revolución de los años setenta. Fascinante y polémico, La mujer de tu prójimo cambió la manera en que nos veíamos a nosotros mismo y a los demás. (ref. $18.000)