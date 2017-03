A la espera de una nueva temporada

Publicidad

Nada mejor que comenzar a ver una serie y devorarse una temporada tras otra. Pasar noches de largo, no comer, casi no respirar, por la tensión que implica conectarse con ella. Algo que, hay que asumir, no solo hacemos quienes somos adictos. Es inevitable, sobre todo cuando la serie es buena. Te la comes sin pensar en nada más, y por eso que es tan terrible la idea de esperar. Varias son las series que quedarán en pausa durante este año y que, recién en 2018, pondrán fin a esa sequía. Solo resta tener paciencia, cariño por esas historias y esperar para que vuelvan a sacarnos de nuestra rutina.

American Crime Story

Katrina, así se titula la segunda temporada de la serie American Crime Story, producida por el creador de American Horror Story, Nip/Tuck y la comedia musical Glee, Ryan Murphy. En su estreno, la serie abordó el juicio por asesinato que vivió el ex jugador de fútbol americano, O. J. Simpson, historia que arrasó entre la audiencia y que le concedió nueve premios Emmy y dos Globos de Oro, el de mejor miniserie o película de televisión y mejor actriz, para Sarah Paulson.

En esta ocasión el foco estará en las consecuencias que trajo para los sobrevivientes y el gobierno estadounidense el huracán Katrina que azotó la costa del atlántico en el año 2005. A pesar de ya contar con un reparto de grandes figuras como Sarah Paulson, Annette Bening, John Travolta, Cuba Gooding Jr. Y Courtney B. Vance, la segunda temporada tardará más tiempo en rodarse debido a que la historia todavía no ha sido concluida. El guión sigue en proceso de escritura, tarea que se hace en paralelo con el de la tercera temporada, por lo que los seguidores de la serie antológica deberán tener paciencia y aguantar hasta el 2018.

El asesinato del diseñador italiano Gianny Versace (1997) y el escándalo de Mónica Lewinsky y Bill Clinton (1998) son los temas de los que tratarán la tercera y cuarta temporada, donde ya se están gestionando los repartos que cada una tendrá.

Westworld

La serie de ciencia ficción que se estrenó en octubre de 2016 por HBO se basa en una película homónima de 1973, dirigida por el escritor y cineasta estadounidense Michael Crichton –el mismo que creó el universo de Jurassic Park, novela que luego sería llevada al cine por Spielberg–. La trama, muy asimoviana, cuenta de Westworld, un parque de diversiones futurista ambientado en el viejo oeste y que está habitado por androides que representan a humanos de esa época. De esta forma, los visitantes al parque tienen la oportunidad de aventurarse en lo que quieran: locura, pasión, venganza o amor. En Westworld todo está permitido, por muy peligroso u oscuro que sea.

En su primera temporada Westworld contó con un elenco de renombre, compuesto por figuras como Anthony Hopkins, Ed Harris, Thandie Newton, Evan Rachel Wood, Jeffrey Wright, James Marsden y Jimmy Simmons, lo que sin duda repercutió en su alcance sobre la audiencia, superando así el mayor registro de una temporada debut entre todas las series de la cadena estadounidense, incluyendo a la regalona de HBO, Game Of Thrones.

Sin embargo, y a pesar de la gran evaluación de la crítica, la serie estrenará su segunda temporada en 2018, ya que sus creadores –Jonathan Nolan y Lisa Joy– optaron por tomarse un tiempo y así formular de mejor forma el guión de la serie que cuenta con altos niveles de producción y que ya se ha ganado el cariño de la audiencia. “No quieren que les pase lo mismo que la última vez, que se vieron entre la espada y la pared todo el tiempo. Quieren ponerse a ello con un plan claro de la A a la Z, tener como mínimo todos los borradores en su sitio”, contó el actor Luke Hemsworth, quien interpreta al encargado de seguridad del parque Ashley Stubbs, al diario inglés The Independent.

Atlanta

Si una serie trajo sorpresas el año pasado, esa fue Atlanta. La comedia, escrita y protagonizada por Donald Glover –quien interpretó a Troy Barnes en Community y trabajó como guionista en 30 Rock–, se destacó en los últimos Globos de Oro con los premios a Mejor Actor de Comedia y Mejor Serie de Comedia y fue catalogada como la Mejor Serie Nueva por el Sindicato de Guionistas de Estados Unidos.

La serie, que cuenta la historia de dos primos afroamericanos que intentan hacerse un lugar en el mundo de rap, logró ganarse a la crítica por su hibridismo. No solo es una comedia, sino que mezcla el humor casual con las discusiones raciales y el drama que implica ese esfuerzo por un cambio de vida, por hacer las cosas mejor.

Atlanta es una producción completa precisamente por lo que puede generar en la audiencia. Una bomba de emociones y sorpresas que no volverá a las pantallas sino hasta el 2018. ¿La razón? Donald Glover estará trabajando en el spin-off del joven Han Solo bajo el papel de Lando Calrissian. La película es la primera dedicada al personaje que alguna vez interpretó Harrison Ford y será estrenada el 25 de mayo de 2018.

La Súperespera

Luke Cage, Jessica Jones y Daredevil, todas series trabajadas en conjunto de Marvel y Netflix renovaron por nuevas temporadas, pero también tendremos que esperar hasta el 2018 para verlas. Esta podría ser una estrategia para potenciar la nueva apuesta del canal streaming, The Defenders, que solo necesitaba de su último personaje para completar el grupo, Iron First, protagonista de la serie homónima estrenada el pasado 17 de marzo.