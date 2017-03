Dealer: Los libros de la semana

Publicidad

Las recomendaciones del editor para esta semana.

Soda Stereo. La biografía total (Sudamericana), de Marcelo Fernández Bitar. Muchos escribieron sobre Soda Stereo, pero pocos conocieron tanto a la banda como Marcelo Fernández Bitar. En los 80, durante la incandescente explosión del rock argentino que cambió para siempre el panorama musical latinoamericano, la acompañó de los sótanos del under a los estadios más grandes del país. En los 90, asistió al corazón de la reinvención sonora del grupo y presenció el último concierto en Venezuela y en Buenos Aires. En los 2000, vivió la trastienda del ya célebre retorno y documentó todo en el libro histórico Diario de gira. Y ahora -cuando la figura de Gustavo Cerati alcanzó su dimensión mítica definitiva y la música de Soda es parte del patrimonio continental- reconstruye, con el testimonio de quienes formaron parte del círculo más íntimo, los momentos más emblemáticos, los episodios más desconocidos y las decisiones más audaces. Modernos, sónicos, clásicos, Gustavo Cerati, Zeta Bosio y Charly Alberti impusieron canciones, ropa, cortes de pelo, modos de componer, de tocar, de cantar, e incluso de encarar el inmenso fenómeno que los rodeaba. Este libro, que no ha parado de crecer a la par de la masividad y el reconocimiento que consiguieron, recrea por primera vez la verdadera historia de la banda que cambió la manera de escuchar y ver el rock en castellano no solo en Argentina sino en toda Latinoamérica. (ref. $14.000)



La historia fue otra (Debate), de Carmen Hertz. La historia fue otra recuerda ese otro relato que se dejó en las sombras, el de los miles de chilenos que lucharon contra la dictadura con las armas que tenían a su alcance: la inteligencia, el profesionalismo, la obstinación y hasta el heroísmo de tantos que dieron su vida por la recuperación de la democracia. Tras la muerte de su marido Carlos Berger, asesinado salvajemente por la Caravana de la Muerte en 1973, Carmen Hertz inició una resistencia de décadas por esclarecer los hechos y exigir verdad y justicia en un país primero bajo una dictadura brutal, y luego bajo una democracia en la que quedó instalado el miedo y la justicia «en la medida de lo posible». La narración de esa insistencia contra viento y marea es magistral, en especial el trabajo diario en la Vicaría de la Solidaridad, la organización de la Iglesia que defendió a los perseguidos. Lograron generar una auténtica escuela de los derechos humanos. (ref. $16.000)



Neuróticos (Planeta), de Constanza Michelson. Ya lo dijo Jean-Paul Sartre hace más de setenta años: El infierno son los otros. En tiempos de corrección política, posverdad, hashtags, hipsters, wellness, arrobas y tanta palabreja que busca dar cuenta de un mundo cada vez menos jerárquico y más «diverso», esta célebre sentencia sigue atormentándonos como un sino ineludible. Insatisfechos crónicos, ultraperfeccionistas, izquierdistas individualistas, conservadores sucios, amantes de las conspiraciones, expertos en el autoboicot y algunos empeñados en ser únicos y especiales: todos somos, de una manera u otra, una de las bestias que describe Constanza Michelson en este su segundo libro. Porque si algo nos define como seres humanos, es que no es nuestra parte consciente la que rige todo nuestro acontecer, sino que unos laberintos de deseos ajenos que nos llevan a puertos insospechados. Desde una perspectiva psicoanalítica —que incorpora un análisis político y cultural— la autora sorprende e incomoda con este catálogo de seres que emergen a partir de las lógicas de la neurosis, donde el cruce de miradas no hace más que enriquecer una lectura lúcida y con mucho humor de los confusos tiempos que corren. (ref. $12.000)



La dalia negra (Literatura Random House), de James Ellroy. 5 de enero de 1947. Los Ángeles, un solar desocupado. El cadáver de una mujer de veinticinco años, desnudo y seccionado en dos partes. El médico forense determina que ha sido torturada durante días mientras ella seguía consciente. Un periodista bautiza a la víctima como «la Dalia Negra». Los policías Bucky Bleichert y Lee Blanchard, dos ex boxeadores conocidos como Hielo y Fuego, son puestos al frente del caso. Al sumergirse en los bajos fondos de Los Ángeles para averiguar quién era la Dalia se verán atrapados en un circo mediático y en una investigación policial plagada de pistas falsas, intereses políticos y dificultades; un caso irresoluble que acabará por obsesionarles. Basada en un suceso real e inspirada en el asesinato de su propia madre, La Dalia Negra es la primera novela del «Cuarteto de Los Ángeles», ciclo novelístico que figura entre los grandes clásicos del género negro y policial del siglo veinte. Un viaje por la cara oculta de los oropeles de Hollywood a través de los estercoleros morales de una sociedad obsesionada con el éxito y que solamente brilla en la superficie. (ref. $14.000)