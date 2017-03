Mon Laferte después de Viña: “Me siento feliz, muy feliz”

Publicidad

Luego de mostrar sus credenciales en el escenario del Festival de Viña del Mar, la cantante chilena publicó sus impresiones en Facebook: “Recién estoy asimilando lo ocurrido”, dijo Mon Laferte.

“Han pasado 9 años con 10 meses desde que dejé mi país buscando crecer como artista y como mujer, México me abrió las puertas y me ha tratado como su hija. Hace diez años jamás habría imaginado todo esto que está pasando hoy, nunca pensé ser capaz de realizar un concierto completo con mis propias canciones, incluso, nunca pensé que podía escribir canciones y hacerlo solita. Han sido años de mucho trabajo, pero MUCHO trabajo, he llorado y mucho, también he vivido momentos hermosos, no ha sido nada fácil, pero las cosas cuando cuestan se disfrutan más”, contó Mon Laferte a través de su cuenta de Facebook.

“Hoy se me escapó una carcajada, así de la nada, y me di cuenta que me siento feliz, muy feliz”, agregó la cantante.

Revive completa la emocionante presentación de Mon Laferte en el Festival de Viña del Mar: