Revisa los horarios por día de Lollapalooza Chile 2017

Ya no queda prácticamente nada y es el momento para revelar los horarios y escenarios de las más de 60 bandas que estarán presentes en esta ocasión. Los cabezas de cartel, que darán el toque final a cada día, esta vez son Metallica, The Strokes, The Weeknd y The XX. Otros nombres destacados de este año son Rancid, Diplo, Martin Garrix, Duran Duran, The 1975, Tove Lo, Tegan and Sara, Silversun Pickups y La Pozze Latina, entre muchísimos otros de todos los estilos.

El sábado 1 de abril, en el VTR Stage, dando cierre al primer día, Metallica, una de las bandas metaleras más exitosas de la historia, llegando al mainstream con su quinto álbum homónimo de 1991, que vendió más de 16 millones de copias en Estados Unidos y que fue el primero del conjunto en debutar en el numero 1 del Billboard 200, lo que han repetido con otros cinco discos. Mostrarán por primera vez en vivo en suelo nacional toda la fuerza de su último disco Hardwired…To Selfdestruct. Antes del explosivo final tendrá lugar el show de los californianos de Rancid, próceres del punk rock y a quienes se les acredita el llevar este estilo a las masas. También compartirán escenario los recientes ganadores del Grammy Cage The Elephant, los nacionales de Lucybell y el estreno de La Pozze Latina en LollaCL.

En Itaú Stage los encargados de dar clausura al primer día serán los ingleses The xx, que estrenan en suelo nacional su último trabajo de estudio, “I See You”, lanzado en enero de este año.

Antes The 1975 los recientes ganadores de un Brit Award por Mejor Banda Británica. En un escenario plagado de bandas inglesas, también se harán presentes Glass Animals, quienes en su corta carrera ya han formado parte de los escenarios y festivales más importantes del mundo. Antes de ellos estará el rock nacional de Weichafe y, abriendo los fuegos, Villa Cariño.

En el Acer Windows 10 Stage, cerrando el rapero y también productor G-Eazy, quien tan sólo con su primer álbum, This Things Happen, alcanzó el tercer puesto del Billboard 200, y con el siguiente alcanzó el top ten. Previamente, la sueca Tove Lo, tildada por Rolling Stone como “la exportación sueca más oscura del pop” traerá toda su energía al escenario. También, Bomba Estéreo, quienes prenderán LollaCL con su mezcla de rap, ritmos caribeños, cumbia y más. Los provenientes de California, Silversun Pickups tambien dirán presente, al igual que los chilenos Newen Afrobeat y Prehistöricos.

En el Perry’s Stage by VTR, Diplo será el encargado de dar fin a la jornada. El también miembro de Major Lazer y Jack Ü, autor de éxitos tanto como productor como músico, como el mega hit “Lean On” e incontables otros. El enmascarado DJ que se dio a conocer remezclando canciones de Jack Ü y Zedd y cuya identidad es desconocida, Marshmello, se presentará previamente. Antes, Tchami, nombre artístico del francés Martin Bresso, quien es considerado un pionero del estilo future house. También en este escenario estará el DJ holandés Don Diablo, rankeado en el número 15 de los Top 100 Djs de 2016 de DJ Magazine. Tambien presentes Dj Who, Alok y Román y Castro.

En el Lotus Stage, finalizando la jornada estará López, banda formada por los hermanos ex Los Bunkers, retornando por segundo año consecutivo a los escenarios de Lolla Chile. Tambien estarán Crisálida, los exponentes de hardrock Dr. Vena, quienes ya han mostrado su propuesta fuera de Chile. También Paz Court, ex vocalista de Jazzimodo y Tunacola, mostrando su original propuesta junto a La Orquesta Florida.

En escenario favorito de muchos, Kidzapalooza, estarán los pequeños rockeros de The Helmets con toda la fuerza de su rock directo desde California.También Sophi Lira y detuCuna aTuTumba.

El domingo 2 de Abril, en el VTR Stage, el cierre estará en manos de The Strokes, a quienes se les acredita revivir el garage rock a principios de los 2000, influenciando practicamente a todas las bandas que vinieron despues en esa corriente musical. Compartiendo escenario estará Two Door Cinema Club, una de las bandas irlandesas más importantes de los últimos tiempos, ganadora del Choice Music Prize en 2010 por mejor álbum irlandés. También presentes Jimmy Eat World, banda liderada por Tom Linton, cuyo single The Middle es a estas alturas un clásico moderno. Representando a Chile en este escenario estarán el ex Teleradio Donoso Alex Anwandter y We Are The Grand.

En el Itaú Stage, el encargado del show de clausura será The Weeknd, con una carrera meteórica desde su segundo disco que llegó al número 1, logro que también alcanzó su más reciente trabajo, Starboy en el Billboard Hot 100. Entre sus premios más destacados se encuentran dos Premios Grammy, cinco Juno Awards y hasta una nominación a los Premios Oscar. Antes de él, se presentará la banda Duran Duran. Los eternos ingleses, autores de incontables hits, con 14 singles en el top ten británico y con un conteo de ventas arriba de los 100 millones darán la nota nostálgica del festival. Previamemente, Catfish and the Bottlemen, ganadores el año pasado del Brit Award por Breakthrough Act, dirán presente. Antes de estos actos estarán los nacionales y representando al reggae Gondwana y los raperos Liricistas.

En el Acer Windows 10 Stage, dando cierre estará Flume, musico, productor y DJ autraliano, reciente ganador del Premio Grammy por Mejor Álbum Dance/Electrónico. Antes, la joven cantautora norteamericana Melanie Martinez, que alcanzó reconocimiento en el programa The Voice, para luego, con su album Cry Baby, de 2015, debutar en el puesto 6 del Billboard 200. Compartiendo escenario también estará otra representante de Suecia, MØ, quien estuvo al tope de los charts mundialmente al prestar su voz para la canción “Lean On” en colaboración con Major Lazer, proyecto de Diplo. También presentes el australino Vance Joy, las hermanas norteamericanas Tegan and Sara y los chilenos Chicago Toys.

Como nota final en el Perry’s Stage by VTR, el niño maravilla de la música electrónica, Martin Garrix, rankeado en el número del Top 100 de DJ Mag el año pasado, aportará toda la energía para terminar la noche. Previamente, el también holandés Oliver Heldens, las hermanas australianas cantautoras, Djs, productoras, compositoras y hasta modelos Nervo. En el mismo escenario se presentarán Griz, Borgore, Vives y Forero y Rodrigo Valdés.

Cerrando el Lotus Stage, Mad Professor dará por terminado el espectáculo, músico y productor guyanés considerado uno de los grandes responsables de la difusión de la musica dub. Zaturno retorna a los escenarios de Lolla de la mano de MC Piri, ex integrante de Movimiento Original. Antes, Boraj, Temple Agentsa y Amahiro, entre otros.

Dando por terminada la diversión en Kidzapalooza el clásico Mazapán junto a Nerven y Zellen, la vuelta del Barco Volador, También los integrantes de clan musical más famoso de Chile, mostrando todo su talento y Piececitos.