War Machine llega a Netflix

Basada en la investigación The Operators: The Wild & Terrifying Inside Story of America’s War in Afghanistan, del periodista Michael Hastings, War Machine narra la transición de un líder ultra confiado hacia el oscuro corazón de la locura.

En el centro de la historia se encuentra la interpretación astuta de Brad Pitt de un exitoso y carismático general, quien saltó como una estrella de rock a comandar las fuerzas de la Otán en Afganistán, solo para ser derribado por un periodista…

El elenco incluye a Tilda Swinton y Ben Kingsley, y es dirigida por David Michod.