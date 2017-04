Solo di: Bomba Estéreo

Publicidad

«Sigo caminando y sigo riendo, hago lo que quiero y muero en el intento, a nadie le importa lo que estoy haciendo, lo que único que importa es lo que está adentro», dice uno de los párrafos de “Soy yo”, canción que ya ha tocado la fibra de quienes siguen –y quienes no– a la banda colombiana y que formará parte de su próximo disco que se espera salga este año. El video estrenado en septiembre de 2016 no se queda atrás en este éxito. Saraí González, su protagonista, se roba todos los planos. La pequeña de once años tiene una personalidad desbordante, que traspasa las cámaras y que, por muchos momentos, logra recordarnos a la inquieta y destartalada Olive de Little Miss Sunshine (2006), interpretada por Abigail Breslin. Ambos personajes permiten empatizar y dan espacio para abrir la discusión sobre la autoaceptación. Bomba Estéreo y su discurso más social aparecen a simple vista en esta canción, tema que forma parte de lo que vendrán a mostrarnos este próximo sábado 1 de abril.

La banda, liderada por Liliana “Li” Saumet y Simón Mejía, no solo tiene agendada su visita a Chile. Además, participará en septiembre de este año en Lollapalooza Berlín y un mes después, en octubre, pisará Estados Unidos para realizar una gira por esa región. Su último disco Amanecer (2015) fue todo un éxito, le dio dos nominaciones a los Latin Grammy y fue catalogado como uno de los 50 mejores álbumes del 2015 por la revista Rolling Stone. ”Fuego”, “Somos dos” y “Fiesta” son algunas de las canciones más esperadas de Bomba Estéreo, quienes este año, a diferencia del 2011, tocarán en un escenario más grande, el Acer Windows 10 Stage, lugar donde esperan hacer bailar y gozar a toda la gente.

—¿Cómo han percibido la recepción del público respecto de su último hit “Soy yo”?

—Muy bien, muy positivo. Fue todo casi una sorpresa. Cuando hicimos el video con la niña, hizo que la canción creciera mucho y que agarrara una vida propia muy bonita. Allá en Estados Unidos se generó todo un movimiento alrededor de lo que representaba esa niña para la comunidad latina y para todo ese tema de xenofobia que se vivió en el mundo. Fue un mensaje muy pertinente para el momento que estamos pasando y lo lleva a mucha gente de una manera bonita, positiva. La verdad es que era inesperado.

—¿Cómo fue que escogieron a la protagonista del video? ¿Qué tiene de especial para ustedes?

—Tenía mucho que ver con todo lo que queríamos trabajar. El tema de la letra, que habla de expresarse y el quererse. Y el director busco un personaje. Nosotros somos músicos. Él es el que sabe armar una estructura en cuanto a lo que se quería mostrar detrás de la canción. Y pues la niña -el papá es latino- es una persona que ha vivido en carne propia lo que puede ser el rechazo en una sociedad americana. El casting fue extenso y fueron muchos niños, pero esa niña tenía algo especial y también es una persona que vive como todo el mundo, el ser humillado de alguna manera. También pasa en Chile y pasa en Colombia, y no solamente con los inmigrantes. Con todas las personas diferentes.

—¿Se logran identificar con la letra? ¿Han sufrido bullying o algún tipo de discriminación?

—La letra, y en el caso específico del video, se dirige mucho hacia el bullying porque es un tema que nos preocupa mucho. Pero en general habla de juzgar a la gente, no solamente porque eres inmigrante, sino porque eres diferente. Tienes un color diferente, una clase social diferente, porque te gustan las mujeres o los hombres, porque te vistes diferente, porque te gusta la música diferente. Yo creo que a todos nos ha pasado porque todo el mundo es diferente.

—¿Sienten alguna relación de su música con los movimientos sociales, como por ejemplo Ni una menos?

—Finalmente todos los movimientos sociales buscan lo mismo. Cada uno bajo su óptica, pero todos buscan lo mismo: que la sociedad sea más inclusiva, que haya más igualdad para las personas en general, que no haya discriminación. Entonces, cada cual en su lucha, es válido. Es muy importante cuando uno hace música, ser vocero de cosas positivas y devolver un poco lo que la vida le ha dado.

—Ya estuvieron en Lollapalooza Chile en 2011, luciéndose con su hit “Fuego”. ¿Qué esperan en esta ocasión?

—Es otro momento. Tenemos ya otro disco nuevo y pues queremos ver la reacción de la gente. Estamos viendo ahorita lo que pasa con “Soy yo”, que ha sonado mucho por acá. Vamos a ver cómo reacciona la gente, y es diferente porque la vez pasada el lugar fue cerrado y esta vez es abierto. Para nosotros eso es importante también porque el espacio abierto da para bailar fácilmente.

—¿Con qué artista de esta edición les gustaría compartir el escenario?

—Nos gustan varios. Por ejemplo nos encanta The XX.

—De los locales, ¿conocen a quienes se presentan en esta ocasión?

—No mucho.