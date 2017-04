The chilean indie pop rock

Publicidad

Tienen experiencia y se nota. El pasado domingo no fue la primera vez que la banda local We Are The Grand se presenta en Lollapalooza Chile. Lo hicieron en 2012 y 2014, abriendo en esta última ocasión uno de los escenarios principales del festival, algo que también les tocó hacer en el VTR Stage de esta edición. El escenario era grande y la hora complicada -13:15 hrs-, pero ellos no se mostraron con miedo. Por el contrario, se les vio cómodos desde el minuto en que pisaron el escenario. Incluso con la poca gente que había en ese momento.

“Save The Bullets”, del disco Until The Morning (2013) fue la canción con la que la banda chilena abrió su presentación, un tema cantado completamente en inglés. Si no fuera porque el vocalista habló en español y con el característico acento chileno entre medio de la canción podría haber sido cualquier banda indie de algún país lejano al nuestro. «Estamos muy felices de estar acá con ustedes, muchísimas gracias por haber llegado tan temprano», dijo Sebastián Gallardo, el vocalista que, de lejos, simulaba perfectamente a Bruno Mars. Camisa a cuadros roja con negro y un peinado elevado que de seguro se peinó o le peinaron por mucho rato. Terminó de agradecer y siguió coreando la canción junto al público, un tema que muchos parecían conocer por completo. Le siguieron “Redemption” y “Pienso en ti”, del álbum Volver (2016), el que despidieron en esta edición de Lollapalooza Chile y que junto a su concierto del viernes 2 de junio se transformarán en los eventos finales para comenzar a escribir su próximo disco.

Con sus temas “Huellas”, “Se Incendió”, “Until The Morning” y “Al Despertar” a banda chilena logró congregar un buen número de gente y, sorpresivamente, muchos corearon sus canciones. Algunas de ellas, sobre todo las bilingües o completamente en inglés, muy parecidas a Panic! At The Disco o Fall Out Boy en sus orígenes. Con esa arranque que deja el pop rock y con el que We Are The Grand se ha logrado consagrar. O al menos, dibujar su camino hacia aquello.