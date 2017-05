Roberto Bolaño, la batalla futura llega a cines

Publicidad

ElDocsBarcelona del Mes es el programa de distribución de documentales que nace de la prolongación del festival internacional de cine documental DocsBarcelona, uno de los principales certámenes de cine documental de Europa, que el año pasado tuvo una exitosa primera versión en la ciudad de Valparaíso.

El objetivo de esta iniciativa es que las carteleras del país cuenten con un estreno documental cada mes. El programa es de carácter internacional, proyectando simultáneamente películas en una red de 80 salas alternativas entre Chile, Colombia y España.

En el mes de mayo el ciclo DocsBarcelona del Mes arranca con un premiado documental chileno, que fue parte de la competencia nacional del festival DocsBarcelona Valparaíso 2016.

Se trata de Roberto Bolaño, la batalla futura, una aproximación a Bolaño que atraviesa México, España y Chile.

Una mirada al prestigioso escritor y las turbulencias provocadas en su extraña relación con su país de origen. Un acercamiento al escritor a través de sus amigos, sus ironías y su genialidad, con un importante material de archivo inédito. El documental rescata, entre otros temas, su multinacionalidad, al recordar una vieja entrevista televisiva donde señalaba que «soy un escritor chileno sobre todo a la contra. Los escritores españoles no me consideran español, los mexicanos tampoco me consideran mexicano. Un escritor boliviano… me gustaría ser un escritor boliviano. Yo soy un escritor en lengua española y la literatura, dividirla por países, nos lleva al absurdo. ¿Dónde está la base de la literatura chilena? ¿En Alonso de Ercilla? ¿En Bello? No es verdad, está en El Quijote, en Cervantes».

Las funciones comienzan esta semana en tres salas de Santiago:

Teatro Duoc UC / 24 mayo / 19:00 hrs.

SALA K / 25 Mayo / 20:15 hrs.

Duoc UC San Carlos de Apoquindo / 25 mayo / 16:00 hrs.