Dealer: Los libros de la semana

Las recomendaciones del editor para esta semana.

Crónicas I (Malpaso), de Bob Dylan. Bob Dylan, cantautor de cantautores, recientemente galardonado con el Premio Nobel de Literatura, presenta la edición del primer volumen de sus memorias. Las incomparables dotes de narrador y la exquisita expresividad que constituyen el sello distintivo de su música hacen de Crónicas una reflexión penetrante sobre la vida y sobre las personas y los lugares que moldearon al hombre y su arte. Los prolegómenos de la crónica vital y profesional de Bob Dylan nos remontan, a través de una mirada abierta, al Greenwich Village de 1961, testigo principal de su llegada a Nueva York. De ahí parte la andadura iniciática que el bardo desgrana en este primer volumen de la trilogía autobiográfica cuando, recién llegado a Nueva York, merodea por el Village en pos de su destino. Dylan alterna observaciones elegíacas con retazos de recuerdos, aderezados con comentarios agudos e incisivos. (ref. $17.000)



Ropa música chicos (Anagrama), de Viv Albertine. Como los viejos elepés, este libro tiene una cara A y una cara B. La primera po­dría titularse «Sexo, drogas y punk». La segunda, «Hay vida después del punk». Viv Albertine llega a Londres en 1958 con cuatro años, procedente de Sídney. Estas memorias arrancan con su infancia y adolescencia, entre descubrimientos musicales –John Lennon, los Kinks, Marc Bolan–, conciertos -–de los Stones, David Bowie…–, primeras escapadas –a Ám­sterdam– y primeras experiencias adultas –con ladillas incorporadas–. A finales de los setenta, dos encuentros lo cambian todo: conoce a Mick Jones y descubre a Patti Smith. A partir de ahí, Viv se integra en la emergente escena punk y vive en primera línea aquellos años de revuelta, provocación y excesos: los Sex Pistols, Malcolm McLaren, Vivienne Westwood, los Clash, Sid Vicious y Johnny Thunders, la formación del grupo de chicas The Slits, en el que toca la guitarra, los locales míticos, el Soho, con sus cines porno y sus clubs, los conciertos salvajes, la heroína, las peleas con skinheads, el des­cubrimiento del free jazz y la gira a la que invitan a Don Cherry…, hasta que a principios de los ochenta su banda se disuelve. Arranca entonces la cara B, con la necesidad de reinventarse, el interés por el cine, un aborto, una hija, el cáncer de cuello de útero, el divorcio tras un largo matrimonio y su nueva situación como mujer madura, tema al que dedica una canción: “Confessions of a MILF”. Escrito con una viveza y una sinceridad arrolladoras, el libro es ante todo una valiosísima crónica de primera mano de la efervescencia punk. Pero es también el relato de una época turbulenta y vibrante, y un libro sobre los retos de la ma­durez y la necesidad de buscar nuevos caminos en el ámbito artístico y personal. (ref. $19.000)



Ensayos. Diario de Italia; Correspondencia; Efemérides y sentencias (Penguin Clásicos), de Michel de Montaigne. En 1571, tras haber sufrido un accidente montando a caballo, Michel de Montaigne abandonó su posición como magistrado de Burdeos para retirarse a su castillo y empezar a escribir. Este es el inicio, casi novelesco, de una de las obras más importantes de la cultura occidental. Montaigne dialoga con los pensadores clásicos sobre todo tipo de cuestiones concernientes a la condición humana. Sus escritos son continuas tentativas en busca de una respuesta casi como si se tratara de un experimento, una probatura, un essai, un ensayo. El hilo conductor: una reflexión acerca del «sí mismo». Este volumen, que reúne sus ensayos más notables, se completa con sugestivos apéndices: una buena porción de su dinámico Diario del viaje a Italia, una selección de su Correspondencia, las «Efemérides de Beuther» (su diario personal) y las «filacterias» (las sentencias eruditas que jalonaban su vasta biblioteca). Todo ello conforma un perfecto pórtico de entrada a la obra de un titán de la literatura universal. (ref. $12.000)



Los Beatles desde el comienzo (1962-1966) (Planeta), de Sergio Marchi y Fernando Blanco. Este libro fue escrito muchas otras veces, pero nunca de esta manera y, por supuesto, jamás en castellano. Los Beatles. Desde el comienzo (1962-1966) es el primer tomo de un fantástico y fanático estudio sobre la obra grabada de la banda más importante de todos los tiempos. Sergio Marchi y Fernando Blanco no se limitan a repetir el formato de canción por canción; sobre esa premisa añaden análisis, información, contexto, observaciones y una formidable señalización de detalles que harán que el lector corra presuroso a escuchar nuevamente los discos. Ambos autores unieron sus fuerzas en el año 2009 para darse un gusto: publicar un libro sobre la obra de Los Beatles como solistas (Beatlend). Pensaron que era una buena excusa para indagar discos que, a juicio de ellos, no habían sido tan estudiados como los del cuarteto. Nada más. Las cuatro ediciones vendidas les hicieron pensar que, en un futuro, podrían abordar otro libro, esta vez sobre la discografía completa de Los Beatles. Al haber tanto material escrito, creyeron que sería imposible escribir algo que no se supiera. Estaban equivocados. Como este libro demuestra, existen infinidad de historias por contar, datos por resaltar y conexiones por hacer. Los Beatles. Desde el comienzo (1962-1966) narra el recorrido de la banda en torno a lo que configura su maravilloso sonido. Los instrumentos que se usaron, quién los tocó, cuándo y dónde lo hicieron, y también las historias –reales e imaginarias– que les dieron vida. Pero en especial, los autores consignan toda la información, utilizando un modo narrativo alejado de la solemnidad de un estudio académico. Revelador, hilarante, curioso, personal y obsesivo, este primer tomo, que rinde cuenta de la historia completa de la música que Los Beatles grabaron, hará que el lector vuelva a escuchar a los cuatro de Liverpool como jamás los había escuchado. (ref. $17.000)



Gran Cabaret (Lumen), de David Grossman. Estamos en Cesarea, una localidad costera de Israel, y un hombre se sube al escenario de un cabaret de provincias, pequeño y lleno de humo. Su nombre es Dóvale. Viste unos pantalones remendados y una camisa mediocre, pero sus tirantes rojos y las enormes gafas de concha negra le distinguen. Entre el público asoma un juez jubilado que había compartido con él su adolescencia y que ahora vive solo, resignado a la muerte de la mujer de su vida. El hombre escucha, el cómico habla, gesticula… Al rato se acaban los chistes de mal gusto y empieza la evocación de los días en que los dos jóvenes paseaban juntos después de las clases. En el escenario desfila la vergüenza de Dóvale por sus orígenes humildes, con un padre barbero que intentaba mantener a la familia a base de trapicheos, y la figura de la madre adorada. El juez empieza entonces a recordar: de pronto las ganas de escribir llenan de notas las servilletas que tiene a mano, y entre palabras y miradas el pasado vuelve para cobrarse su deuda. Grossman, ganador del Man Booker construye una novela feroz, una pieza íntima que convierte un teatro de provincias en un gran cabaret. Allí está el dolor de dos hombres y de un pueblo entero que se obstina en mirar el mundo cabeza abajo. El espectáculo acaba, pero la vida sigue. (ref. $11.000)