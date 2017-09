Dealer: Los libros de la semana

Publicidad

Las recomendaciones del editor para esta semana.

Diarios de la edad del pavo (Emecé), de Fabián Casas. “Una vez oí que un locutor le preguntaba a un ciego si no ver era como ver con los ojos cerrados. El ciego le contestó: ‘No ver, para un ciego, es ver con un dedo’. Cuando me preguntan por qué escribo, pienso en esa frase”. Este libro es la historia, en forma de diario íntimo, de un hombre —un escritor— que busca su destino perdido en un punto más allá de la frontera entre la adolescencia y la edad adulta. Trata de conseguir trabajo, se enamora y se desenamora, ve enfermar a su madre, se pelea con su padre, participa de proyectos culturales, conoce a otros escritores y escribe. Pero por sobre todo lee y relee, como si esa fuera en el fondo su verdadera misión en la vida. Con la excusa de hacer un “retrato del artista adolescente”, Fabián Casas nos hace entrar y acomodarnos para una clase magistral de literatura, al tiempo que postula una suerte de metafísica del arte: el arte como redención o, al menos, como un salvavidas al que aferrarse. Escritos entre 1992 y 1997, estos textos, de una belleza cruda y despojada, relatan los años de formación de Casas como poeta, a la vez que ofrecen un panorama en primera persona de la escena literaria de la década del noventa. (ref. $7.800)



Autobiografía (Malpaso), de Morrissey. La memoria de uno de los iconos pop más influyentes de las últimas tres décadas. Morrissey ha alcanzado la categoría de icono pop de su generación, una consideración que, como él mismo se encarga de constatar, está lejos de ser una bicoca. Las discográficas le han engañado. Sus compañeros le han estafado. Los medios le han difamado. Algunos de sus amigos le han abandonado. Su infancia y su adolescencia dickensianas en una Manchester gris, sucia y miserable no han sido más que el anticipo de todo lo que vendría después. En esta Autobiografía Morrissey nos desvela sus orígenes, su lucha a lo largo del tiempo y acaba confesándonos que ahora, cuando ha sido elegido como el segundo mayor icono británico por los espectadores de la BBC y sus álbumes alcanzan sistemáticamente los primeros puestos de las listas de todo el mundo, no hay nada más importante que la lucha por los derechos de los animales, la poesía y su intimidad. (ref. $19.000)



Sepulcros de vaqueros (Alfaguara), de Roberto Bolaño. Escritor incansable, Roberto Bolaño se desenvuelve con igual maestría en las novelas de largo aliento que le han dado fama universal y en los relatos y novelas cortas. Este volumen incluye tres nouvelles inéditas —”Patria”, “Sepulcros de vaqueros” y “Comedia del horror de Francia”— en las que está presente lo mejor del genio literario del autor chileno: el Mal, la violencia, la historia, la literatura, la ironía, México, Chile, el amor, el suspense, la búsqueda… a lo que se suma alguno de sus personajes más célebres, como el ubicuo detective salvaje Arturo Belano. (ref. $14.000)



Juan Buscamares (Planeta Cómic), de Félix Vega. Los océanos están secos. En un mundo asolado por tempestades, soldados, bandidos y fanáticos religiosos, Juan recorre el antiguo fondo del mar en su camión, buscando agua e intentando descifrar su propia historia. Acompañado de Aleluya, una enigmática mujer que comercia con su cuerpo a cambio de agua, el “Buscamares” iniciará este viaje con tintes místicos y oníricos que lo llevará a entender su extraño poder para modificar el clima, produciendo tormentas y diluvios de proporciones bíblicas: un poder oculto que se remonta a los tiempos de los incas. Publicado por primera vez en cuatro volúmenes entre 1996 y 2003, este clásico del cómic chileno editado en Francia, Italia, Brasil y Estados Unidos, entre otros, llega por primera vez en un tomo único y con material inédito, como reconocimiento al genio de Félix Vega y el alucinante universo que ha creado en estas páginas. (ref. $7.000)



Música infiel y tinta invisible (Malpaso), de Elvis Costello. He aquí las memorias de Elvis Costello, uno de los personajes más singulares y auténticos en la cultura popular contemporánea. Costello no es una estrella en el sentido convencional del término: quizá deberíamos decir que hace treinta años fue un astro del pop y que luego se convirtió en un músico extraordinario. En las páginas de Música infiel descubrimos al individuo que desde los 13 años se sintió fascinado no sólo por la música, sino también por el estilo de vida que ésta le proponía. Música infiel será un auténtico descubrimiento para quienes conocen las creaciones de Costello porque en sus páginas encontrarán tanto el anecdotario de su existencia como los motivos de su búsqueda constante de nuevos retos. (ref. $17.000)



El poder y la palabra (Debate), de George Orwell. Los ensayos políticos de George Orwell son una de las mejores fuentes de resistencia contra el uso corrupto del lenguaje y las versiones manipuladas de la realidad. Su pasión por la verdad y su esfuerzo infatigable por desmantelar las mentiras le convierten en una referencia inexcusable en estos atribulados tiempos. (ref. $8.000)



Historias tempranas (Lumen), de Truman Capote. ¿Quién era Capote antes de ser Capote? ¿Quién era antes de llevar la vida de un dandy en Nueva York, antes de internarse en Kansas a escribir la gran novela norteamericana de no ficción, antes de adoptar el apellido del segundo marido de su madre? Truman Streckfus Persons —tal era su verdadero nombre— tuvo una infancia de abandono y desencanto. Después del divorcio de sus padres, su madre lo mandó al campo con sus tías, en Alabama. Allí comenzó a escribir para mitigar el aislamiento. Esos relatos quedaron en el olvido durante casi ochenta años hasta que, en 2014, fueron descubiertos en la Biblioteca Pública de Nueva York por el editor suizo Peter Haag y su mujer, Anuschka Roshani. (ref. $12.000)



Lecciones de la manada (Aguilar), de César Millán. En esta narrativa íntima, escrita con el corazón, César Millán, autor de bestsellers y reconocido experto en comportamiento canino, aborda su filosofía sobre el cuidado de las mascotas desde una nueva perspectiva: el efecto positivo que tiene en los dueños. César comparte, por primera vez, historias personales acerca de muchos de los increíbles perros que le han brindado lecciones fundamentales de vida. Estos relatos tratan temas que van desde el respeto y la resiliencia, hasta la confianza y la autenticidad. Las cálidas vivencias de César vienen acompañadas de reflexiones de varios de sus célebres clientes, como Kesha, Whitney Cummings y Jada Pinkett Smith, y revelan la manera en que las relaciones entre los humanos y los perros pueden ayudarnos a que surja lo mejor de nosotros. Con la ayuda de ocho perros excepcionales —desde Paloma, el mestizo que le enseña a nuestro experto el significado del respeto, en el rancho de su abuelo en México; a su adorado secuaz Daddy, un pit bull, epítome de la sabiduría—, nos guía en un viaje emocional a través de su vida y nos explica las lecciones que ha aprendido gracias a su manada. Asimismo, ofrece a las legiones de propietarios de perros en todo el mundo, un original plan para alcanzar la felicidad y la realización personal a través de la camaradería canina. (ref. $12.000)



Monroe (Hueders), de Marcelo Mellado. En Monroe, un país imaginario rico en recursos naturales, donde las montañas, bosques y ríos coexisten con zonas desérticas, habitan diversos pueblos cuya sabiduría sobrevive pese a los embates del avance urbano. El atropello sistemático a estas culturas ancestrales por parte de la clase dominante de Ciudad Caníbal, capital administrativa de -Monroe, despierta ánimos de insurrección en el joven Conrad. Este arquetipo del héroe clásico, proveniente de las Montañas Húmedas, liderará la rebelión contra el Carnero y sus fuerzas militares. Acompañado por la bella Úrsula y sus fieles escuderos, emprenderá este viaje que lo enfrentará al peligro y al horror, pero también a una serie de accidentes afortunados, en los que hallará la fraternidad y el calor humano. Desmantelando géneros como la epopeya y la fábula, Marcelo Mellado relata en estas páginas una particular gesta, en la cual las peripecias de sus protagonistas se mezclan con las reflexiones del narrador sobre el origen de sus materiales y la compleja relación que tiene con su hijo. Como en La batalla de Placilla y Humillaciones, Mellado sigue iluminando la existencia de los pueblos abandonados y alertando sobre las arbitrariedades del poder central. Monroe es una novela radical, donde la narración una vez más está puesta para estimular nuestra imaginación y pensamiento. (ref. $10.000)



Dedocracia (Reservoir Books), de Malaimagen. En pleno periodo de elecciones, cuando hay quienes se aferran con uñas y dientes de las encuestas y otros que caen en picada, Malaimagen nos hace un recuento crucial: desde el gobierno de Bachelet, pasando por la crisis de la Nueva Mayoría; desde las múltiples acusaciones de corrupción hasta las vergonzosas colusiones; desde las primarias presidenciales hasta los candidatos que buscan, algunos con desesperación, llegar a La Moneda. Todo eso y más es Dedocracia: una panorámica dibujada, y crítica, de nuestros políticos y también (para bien o para mal) de nuestro país. (ref. $12.000)