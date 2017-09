Todo lo que debes saber del festival En Órbita

Publicidad

Se acerca a pasos agigantados la nueva versión del festival En Órbita y la Pre Venta 1 está a punto de acabarse. Pero las sorpresas no acaban. En las próximas semanas el festival dará a conocer las actividades que se desarrollarán durante los cuatro días previos al festival, con los invitados y artistas que formarán parte de éste nutrido programa, además, de las bandas restantes que completarán el line up del quinto día. Además, la organización decidió poner a disposición de todo el público, puntos físicos de venta, sin recargo, para que no existan excusas para no asistir a este evento de 5 días.

Un festival atípico, que apuesta por la experiencia más que por generar un hito fugaz, es el objetivo de En Órbita 2017 y su estructura nos busca más que reforzar esta idea. La pregunta que a todos ronda es ¿cómo se desarrollará? Un lanzamiento oficial, programado para octubre y un festival de 5 días, cuatro de ellos enfocados en actividades culturales, y un quinto, dedicado completamente a los shows musicales, es la forma que en que se llevará a cabo este evento.

La primera etapa comienza este 20 y 21 de octubre, con el show en el Teatro Caupolicán y un talk en el Planetario de Santiago, respectivamente, de la músico, cineasta, artista visual y performer, Laurie Anderson y su show “Language of the Future”.

El festival luego continúa los días 12, 13, 14 y 15 de diciembre y será aquí donde el público podrá asistir a shows secretos, charlas de artistas, exposiciones, workshops y ruedas de negocios, que no buscan más que dar el cariz multidiciplinario que tiene En Órbita 2017. El anuncio de los artistas y la programación de actividades de estos cuatro días se darán a conocer en las próximas semanas y promete ser un real reflejo del espíritu que tiene este encuentro.

El 16 de diciembre será el gran cierre del festival que ya cuenta con un line up anunciado: Cigarettes After Sex, Lee Ranaldo, Damo Suzuki, Parquet Courts, Brazilian Girls, Night Beats, Holy Waves Stone Giant y los nacionales de The Ganjas y Miss Garrison son los primeros confirmados que darán vida a este quinto día. Pero eso no es todo. Pronto la organización revelará las bandas restantes que completarán el show de cierre.

La librería Catalonia, ubicada en Las Urbinas 17 (Drugstore); la disquería Needle, de Drugstore (Local 25 A); el estudio de tattoo Shangri La Body Art, ubicado en Arturo Burhle 057 (sólo entradas para En Órbita); y la librería Metales Pesados de José Miguel de la Barra 460 (sólo entradas para Laurie Anderson), son los puntos de venta físicos y sin recargo que En Órbita tiene dispuesto para todos los que quieran ser parte de esta gran fiesta de 5 días.