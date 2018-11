Sofía Oportot vuelve al cine con Víctima potencial

Publicidad

Compositora, cantante, modelo, actriz, perfomer y artista visual. La multifacética y enigmática Sofía Oportot prácticamente ha hecho de todo, pero este 2019 se viene cargado de novedades tanto en el mundo del cine como en la música.



Con unos 41 años, la actriz vuelve a la pantalla grande con Víctima potencial, cinta que será estrenada este 29 de noviembre en Estonia, en el contexto del Festival de Cine Tallinn Black Nights PÖFF, uno de los certámenes internacionales más prestigiosos del mundo. Allí Oportot interpreta a una especie de vampiro digital que, a través de la música, atrae a los adolescentes suicidas que rondan por un Santiago frío y gris, en un relato que recuerda mucho los últimos capítulos de Evangelion.

Víctima potencial fue dirigida por Nicolás Guzmán, director del documental Si escuchas atentamente, y producida por Alba Gaviraghi (Agosto Cine) y Roberto Doveris (Niña Niño Films)



Esta apocalíptica y sensual película está plagada de referencias a la carrera de Sofía Oportot como cantante y modelo. Durante el film podremos escuchar sus canciones, que se propagan como un virus a través de la plataforma virtual llamada ALMA, donde los adolescentes chatean y comparten su amor por ella, al mismo tiempo que despliegan un sentimiento suicida, cansados de la vida real. Sofía parece ser la solución, el portal que los conducirá a un más allá detrás de la pantalla, convirtiéndolos en código y en fantasmas digitales.



Se trata de una película experimental en su lenguaje, y donde Sofía no solo actúa si no que también escribe sus propios diálogos. La cantante tuvo que preguntarse cómo se sentiría ser un ser inmortal, cómo percibiría el tiempo un espíritu que no muere jamás. ¿Cómo se es capaz de tolerar la soledad del tiempo infinito? “Yo y los espíritus que me siguen tenemos un solo deseo”, señala al comienzo de la película, “que el mundo deje de existir”.

Transformada en ícono pop por la película, Sofía Oportot nos introduce en un mundo que conoce muy bien: el under santiaguino, la comunidad lgbt, la rebeldía adolescente, con sus luces y sus sombras, la disco y por sobre todo, la actual cultura de las redes sociales. En ese sentido Víctima potencial se constituye en una mirada siniestra sobre el devenir digital de las nuevas generaciones, su permanente sentimiento de soledad y su inquietante familiaridad con la muerte. Sin embargo es en esa misma cultura digital que retrata la película que Sofía Oportot ha encontrado un público, esta vez en la vida real, un público fiel que la sigue y una comunidad de artistas con los colabora permanentemente. Sin ir más lejos, la relación con Nicolás Guzmán, director de la película, viene también desde la producción de videoclips a cargo de Niña Niño Films.



Pero el cine no es su única preocupación. Sofía realizó dos nuevas canciones especiales para la película, “Código vampiro”, compuesta por Mauro Roig, y “Víctima potencial”, compuesta en conjunto a su usual colaborador Ignacio Redard. Ambas formarán parte de un nuevo disco que la cantante prepara para comienzos del 2019 titulado “Estilo de vida”, y cuyos singles estarán prontamente circulando por la red.