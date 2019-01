“Lindo”: habla Richi Tunacola

Publicidad

En una innovadora apuesta periodística, Felipe Cussen, experto en polifonía medieval, ha realizado la tercera entrevista por chat de la historia (la primera fue esta y la segunda fue esta). Su interlocutor ameritaba los riesgos de esta empresa: Richi Tunacola, líder de Tunacola, quien acaba de lanzar su tercer disco. Aquí sigue la conversación, sin editar, sobre las infinitas bondades de este LP.

Cussen:

hola richi!‬



Richi:

Hola Felipe!‬



Cussen:

“hasta que terminamos haciendo música comercial”‬



Richi:

Así es‬



Cussen:

así parte el disco, con una canción lenta, que podría haber sido la última del disco‬



Richi:

Parte con una declaración de principios‬

un manifesto‬

una tabla de contenidos‬



Cussen:

por qué quisiste hacer esa declaración directamente en una canción? (en vez de hacerlo aparte, o en entrevistas)‬



Richi:

Es que la letra salió rapido‬

es la única letra que son variaciones de una misma idea‬



Cussen:

sí‬

es interesante que parte emo, muy solemne, y se va soltando‬

de hecho, pasas de las declaraciones a puros “sha la la”‬



Richi:

Un poco como la banda‬



Cussen:

y entra el saxo y lo desordena todo‬



Richi:

Música radical‬

La última parte, después del caos, te podría interesar‬



Cussen:

es bueno porque hay una especie de ironía desde la música al texto‬

lo va desdibujando‬



Richi:

Pero al final siempre viene el arrepentimiento‬



Cussen:

sí‬

y termina bien disuelto al final; la coda es casi como otra canción‬



Richi:

Si, de hecho pensé en separarlas y colocar esa parte al final del disco‬

Pero…‬



Cussen:

ahora voy en “el viento que nos lleva a los dos”, que fue uno de los singles previos‬



Richi:

Si, el primer single‬

Empiezan las confidencias‬



Cussen:

claro‬

te ponís entero emo, jaja‬



Richi:

Espérate un poquito‬

jaja‬

Creo que es como el tono del disco entero‬



Cussen:

sí‬

y cómo se conjuga esa postura con el tono fiestero y chistoso que siempre ha tenido tu música? se anulan, se mezclan?‬



Richi:

Yo creo que la fiesta se diluye en lo emo‬

Como una caña química al otro día en la que todo te hace llorar‬



Cussen:

jaja, de más‬



Richi:

Ahi es donde llamas a tu novia y le pides que te apapache‬



Cussen:

es interesante que detrás de la capa más prendida se escuchan como gritos y sonidos más duros, como lamentos‬



Richi:

Es un coro gospel‬

Saado de youtube‬



Cussen:

ah‬



Richi:

Dije “A esto le falta un coro gospel”‬



Cussen:

suena muy rico, medio metálico‬



Richi:

Y googlie “coro gospel”‬



Cussen:

claro!‬

a la primera‬



Richi:

Y samplie del primer resultado‬



Cussen:

buenísimo‬

“gente peligrosa”, que salió hace poco, es una canción que, por el contexto, resulta ser muy contingente‬



Richi:

Justo. En realidad salió producto de las declaraciones de Trump acerca del muro‬

Cuando el weon de empezó a poner delirante de plano‬

Pero ahora que me tocó ir al brasil de bolsonaro, sonaba muy contingente allá‬



Cussen:

claro‬



Richi:

Y acá también, porque no‬



Cussen:

y qué tal anduvieron las tocatas en brasil? cómo funcionaba la música?‬



Richi:

La música conectaba harto con ellos‬

Pero en brasil la MPB es reina‬



Cussen:

de veras‬



Richi:

no necesitan chilenos que les vayana acantar‬

Cussen:

jaja‬

son más autosuficientes‬



Richi:

ultra‬

no están ni ahí‬

pero de una forma admirable‬



Cussen:

ahora viene “un mundo para mí”, con introducción de bronces, que ya es un sello en muchas canciones tuyas‬



Richi:

Si, es una especie de música funebre‬



Cussen:

está dedicada a anna cook, podrías contar más de eso‬



Richi:

Si, es una chica, una amiga que conocimos con la Javi cuando estaba con ella‬

Un chiquilla dj, de la que nos enamoramos al tiro‬

Y queríamos internamente adoptar‬

Pero al tiempo murió, por un exceso de químicos‬

En su pieza, cosa que me gatilló un montón de cosas. Como un espejito de como las cosas se han puesto a veces para mí también y para un montón de loquillos‬



Cussen:

claro‬

fue bien fuerte su muerte en el ambiente musical, por lo que caché‬



Richi:

Si, fue bien triste, porque yo conocí sus ambiciones. Como todo el mundo. Agarrar pega, desarrollarse en lo suyo. Pero hay un vacío orbitante que a veces nos agarra y a algunos pues, los mata‬



Cussen:

bueno, el título del disco va de eso, precisamente‬



Richi:

Exacto.

Título que tu me diste a todo esto‬



Cussen:

jaja sí, voy a cobrar royalties! pero es un verso de juarroz‬



Richi:

Si, me aprendí el nombre: Roberto Juarroz‬



Cussen:

oye, y en esa canción, y en varias de las que han pasado, hay harta guitarra‬



Richi:

Pa acreditar, y no dar jugo en alguna entrevista‬



Cussen:

eso!‬



Richi:

Si, abracé un poquito las guitarras‬



Cussen:

aparece más que en disco anteriores, creo‬



Richi:

aunque en “Un mundo…” es un ukelele‬

Mas hipster aún‬



Cussen:

ah, ahí estamos al otro lado entonces!‬



Richi:

Mi reticencia a las guitarras a veces baja su guardia. Es inevitable, hacen lo suyo muy bien‬



Cussen:

estai listo pa hacer música pa comercial de multitiendas‬

no necesitas más que un ukelele‬



Richi:

Hace rato. Ya po, productoras!!‬

atinen!!‬

Quiero la cuenta Monsanto, Shell y Farmacias Ahumada‬



Cussen:

jaja‬

oye, y en cosas prácticas, cómo fue el proceso de grabación? armaste las bases en tu computador y luego fuiste sumando más cosas? trabajaste en estudio?‬



Richi:

Si, aunque esta vez tuve la oportunidad de usar un estudio grande, super equipado, lleno de sintes, y por todo el tiempo que quiza usarlo‬

Ahora trabajo ahí, de hecho‬



Cussen:

fue un disco menos casero que los anteriores‬



Richi:

El Pelao (Jorge Silva, sonidista) me presentó al dueño de un estudio, que me lo prestó indefinidamente‬

Fue mas de estudio‬

Pudiendo grabar una batería o una sección de vientos si quiería, en cualquier momento‬

Este disco fue hecho en un entorno super privilegiado, se podría decir‬

Todos los Moogs y los Prophets y los efectos Strymon y los mics Neumann y etc etc‬



Cussen:

y cómo cambió tu experiencia ocupando los sintetizadores en vez de plugins en el compu? más allá del engrupimiento, en qué aspectos específicos te funcionaban mejor?‬



Richi:

Me gusta solo porque el perilleo es a dos manos. En términos de sonido, no me importa si es real o plugin‬

Al final todo entra al Ableton Live y lo proceso ahí (o lo dejo tal cual)‬

Pero el perilleo de esos plasticos majestuosos y el sonido directo, antes de que quede grabado, es lo máximo‬



Cussen:

y ahora que llevas tanto tiempo especializado en ableton (y como profe, haciendo clases, con tu propia academia), cómo notas esa experiencia a la hora de componer y grabar?‬



Richi:

Ayer hablaba de eso. Es bacán, porque me toca estudiar harto pa hacer clases, y las cosillas y técnicas que voy aprendiendo ahí o entre el feedback con mis alumnos, las aplico en cosas como este disco‬

Y mi música en general‬



Cussen:

sale más rápido? o sigue siendo igual de complejo y laberíntico?‬

o tienes nuevas autoexigencias?‬



Richi:

Sigue siendo igual. Más aún, porque tienes muchas más posibilidades‬

mas complejo‬

A veces me autoimpongo cosas‬

restricciones‬



Cussen:

igual en tus talleres en otros de tus otros proyectos trabajas con técnicas bien experimentales, que quizás aquí no están visibles a primera vista, pero igual aplicas‬



Richi:

Si, hay muchas cosas aleatorias‬

Pequeños espacios en casi todos los temas en que los sintes, dentro de un marco de acción controlado, hacen lo que quieren, y en donde el resultado es impredecible‬



Cussen:

entre medio hemos pasado por “hazla corta”, que es bien rockera, y ahora voy en “de lejos”, de la que también hiciste un video‬



Richi:

Si, tiene un lyric video, bastante dramático‬

En donde un chica “mata” la memoria de su pareja‬

Pintándolo de negro‬



Cussen:

esta canción es super sencilla de estructura (a diferencia de otras del disco que tienen más partes), pero el énfasis está todo puesto en las texturas y dinámicas, pa sacarle el máximo partido‬



Richi:

Si, ese sinte que esta de fondo por ejemplo es un ejemplo de esas cosas aleatorias que te contaba‬



Cussen:

en “la ausencia” canta paz court, vocalista de la primera formación de tunacola‬



Richi:

Si, en este disco está como invitada‬



Cussen:

cómo fue este reencuentro? ‬

igual han seguido colaborando estos años‬



Richi:

Siempre seguimos trabajando‬

Una vez al año por lo menos‬



Cussen:

bacán‬

el fraseo me recuerda a “amiga” de miguel bosé‬



Richi:

Me encanta usar su voz opara pintar ciertas sensaciones‬

y dejarla bien al frente‬



Cussen:

sí, es una voz super característica‬

podría ser muy balada, aunque acá el tratamiento es distinto‬



Richi:

Hay una parte al centro en la que su voz se roba toda la película‬

Es un momento del disco que queda como flotando‬



Cussen:

sí, justo voy ahí‬

cantando a dos voces‬



Richi:

Esta canción es el inicio de una microtrilogía en el disco‬

Un tríptico‬

La ausencia, la rabia, la resistencia‬



Cussen:

y en general cuando las vas componiendo las vas pensando como partes de un mismo ciclo? o sales sueltas y las organizas después?‬



Richi:

Salen sueltas, y después organizo‬

Generalmente me pongo a hacer música nada más. Después veo si la uso en Tunacola, Estrellas del Tropicom, Chomba Boom, o la desecho‬



Cussen:

claro, eso es lo bueno de tener proyectos paralelos‬



Richi:

Si po, al final son alias para cuando alguna pieza da jugo con cierta estética que ya tienes armada‬



Cussen:

igual pensaba, en relación al primer disco de tunacola, que hay hartos cambios en el sonido: al comienzo era muy punch, muy directo, para la pista, y cada vez más vas tendiendo hacia ambientaciones más etéreas, con capas bien desdibujadas que ocupan mucho espacio‬



Richi:

Si, en camino al ambient‬

Es que me encanta dejar espacio a los sintes, que nada los tape‬



Cussen:

“la rabia” tiene mucho de eso‬

puro sintes ‬



Richi:

Si. Al principio era punchi punchi pero después funcionó más en esta onda‬

En vivo seguramente voy a tocar la versión punchi punchi‬



Cussen:

la parte punchi punchi igual la sigues desarrollando en otros proyectos, además‬

claro‬



Richi:

Si po. Estas cosas etéreas provocan sus cosas también‬



Cussen:

claro‬



Richi:

Me gusta que hayan momentos bajos, de casi silencio‬

Para después levantar todo desde ahi‬



Cussen:

y cómo es la configuración de la banda actual?‬



Richi:

Yo, la feña en voces y guitarra, pancho bo en guitarra electrica, un moog minitaur hace el bajo, un trío de vientos (dos saxos mas trombon) y batería‬

Andres moraga en saxo, Ed Neidhardt en Saxo, Papo Marchant en el trombón‬

Y tata bigorra en Batería‬

Con apariciones ocasionales de Dj Caso‬



Cussen:

buena‬

y también has estado haciendo shows más íntimos entre medio, no?‬

con formato más chico‬



Richi:

Si, como hemos viajado igual, aprendí la lección de no viajar de a 8 y luego contraer deudas personales millonarias, y achicar el formato‬



Cussen:

jaja, claro‬



Richi:

Es esencialmente bases electrónicas en Live, mas la feña en voz y guitarra y el Ed en saxo con multiefecto‬

Anoche tocamos así‬

Funciona bacán‬



Cussen:

en Santino (aprovechemos de pasar el aviso…)‬



Richi:

Pero no se compara con lo que me produce la sensación de manejar el buque grande‬

En Bar Santino. Los mejores Negronis y el mejor ambiente, en el corazón de Bellavista‬

jejeje‬



Cussen:

buena‬

y a propósito, cuándo es el lanzamiento oficial?‬



Richi:

Quiero hacer un fiestón en Marzo‬

bien preparado, lindo, que retome la idea del Tunacola Orchestra‬

que hicimos hace algunos años‬



Cussen:

ah, increíble!‬

o sea que el verano va a ser más de preparativo pa eso‬



Richi:

Si. Luces, vestuario, coreografía, monjes, enanos, skaters, etc‬

lo típico‬



Cussen:

jaja‬

oye, en “pedacito de sol” te ponís full andino!‬



Richi:

Si, ahí agarré un poco de la onda de “Estrellas del Tropico”‬

Mi proyecto pachamamico‬



Cussen:

me recordó a “song of ocarina”, un clásico noventero! ‬



Richi:

Es es una gaita que grabamos en Colombia, en el estudo de Felipe, Mero Mero de Polen Records. El invitó al gaitero (ya te daré su nombre) y lo grabamos en su etudio‬



Cussen:

acá va el link pa los millenials: https://www.youtube.com/watch?v=9TOYiq6Dj-w‬

ah, excelente‬



Richi:

Jajaja. Me cagaste‬



Cussen:

jaja‬

es entretenido que esté al final del disco, deja lanzada la cuestión pa un lado distinto‬



Richi:

Al final hay una melodía de trombones que samplié del “Hommage a Rameau” de Debussy‬

sipo, lo deja en un tono optimista‬

Después de tanta emoción, un poquito de aire fresco‬



Cussen:

sí, es como que el disco entero tiene algo de lluvioso y nublado, y termina más despejado‬

incluso se escucha una pequeña risa al final‬



Richi:

Si chubasco variando a despejado‬



Cussen:

perfecto‬

ya po, ya estamos, ésta ha sido mi primera escuchada del disco!‬



Richi:

Si, esa risa es del gaitero, y me encanta que esté ahí. Marca perfecto el final‬

Y si. Se acabó‬



Cussen:

igual es importante que nuestros lectores sepan que un gaitero colombiano es mucho menos peligroso que los gaiteros escoceses ‬



Richi:

En parte el disco lo hice sabiendo que tendría eventualmente este chat contigo‬



Cussen:

jaja, qué zalamero!‬



Richi:

Como es tradición‬

jajaja‬



Cussen:

bueno, pa terminar: qué te han dicho los fans en estas primeras horas desde que salió el disco?‬



Richi:

Yo creo que les pareció un disco “lindo”. Se repite harto esa palabra entre los comentarios. Hay algunos que echan de menos el 8 bit‬

del primer disco‬

Otros que les encanta esta dirección mas emo, que conectan con eso‬



Cussen:

“lindo”, entonces!‬



Richi:

Así es ‬

Es una cuña que podría usar para vender el disco:‬

“Lindo”‬



Cussen:

un sticker en el cd‬



Richi:

Eso “Lindo” – The New York Times‬